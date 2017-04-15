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    ФИФА сократит дисквалификацию Месси до 2 матчей, если он явится на рассмотрение апелляции

    Теги Барселона Лионель Месси примера Испания сборная Аргентины дисквалификации ФИФА квалификация ЧМ-2018 Южная Америка

    Дисквалификация форварда сборной Аргентины Лионеля Месси будет сокращена, утверждает La Nacion.

    По информации издания, если футболист посетит заседание комитета, который рассмотрит его апелляцию, его дисквалификация будет сокращена с четырех до двух матчей. Учитывая, что Месси уже пропустил один матч, у него останется всего одна игра дисквалификации.

    29-летний форвард «Барселоны» во время игры оскорбил ассистента главного судьи, при этом ни один из арбитров не подтвердил информацию об оскорблении.

    Заседание комитета ФИФА состоится 4 мая в Цюрихе.

    ФИФА дисквалифицировала Месси на 4 матча за оскорбление ассистента судьи

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