Виктор Гончаренко: «Было достаточно шансов, чтобы выжать гол. Этого не хватило, к сожалению»
Тренер ЦСКА Виктор Гончаренко дал комментарии по окончании игры с «Ростовом» (0:0).
– Чтобы забить «Ростову», надо определенные атакующие действия соблюдать. Были предпосылки, чтобы забить после подборов, отборов, переходов быстрых. Не то, чтобы много, но достаточно, чтобы выжать гол. Этого не хватило, к сожалению.
Если б выиграли, было бы гораздо больше шансов. Сейчас надо рассчитывать на победы в последующих матчах и ждать, как будут играть наши соперники.
– С чем связана замена Набабкина на Щенникова?
– С травмой. Но с уходом Набабкина стало еще меньше атак левым флангом, к сожалению.
– В первом тайме Васин и Игнашевич поменялись местами в обороне.
– Мы можем менять наших центральных защитников под определенного соперника. В первую очередь это касается Васина, Лехи Березуцкого и Игнашевича, – сказал Гончаренко.
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