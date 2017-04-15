Тренер ЦСКА Виктор Гончаренко дал комментарии по окончании игры с (0:0).

– Чтобы забить «Ростову», надо определенные атакующие действия соблюдать. Были предпосылки, чтобы забить после подборов, отборов, переходов быстрых. Не то, чтобы много, но достаточно, чтобы выжать гол. Этого не хватило, к сожалению.

Если б выиграли, было бы гораздо больше шансов. Сейчас надо рассчитывать на победы в последующих матчах и ждать, как будут играть наши соперники.

– С чем связана замена Набабкина на ?

– С травмой. Но с уходом Набабкина стало еще меньше атак левым флангом, к сожалению.

– В первом тайме Васин и поменялись местами в обороне.

– Мы можем менять наших центральных защитников под определенного соперника. В первую очередь это касается , Лехи Березуцкого и Игнашевича, – сказал Гончаренко.