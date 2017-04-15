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    Виктор Гончаренко: «Было достаточно шансов, чтобы выжать гол. Этого не хватило, к сожалению»

    Теги ЦСКА Ростов Алексей Березуцкий Сергей Игнашевич Виктор Васин Кирилл Набабкин Премьер-лига Россия травмы Виктор Гончаренко Георгий Щенников

    Тренер ЦСКА Виктор Гончаренко дал комментарии по окончании игры с «Ростовом» (0:0).

    – Чтобы забить «Ростову», надо определенные атакующие действия соблюдать. Были предпосылки, чтобы забить после подборов, отборов, переходов быстрых. Не то, чтобы много, но достаточно, чтобы выжать гол. Этого не хватило, к сожалению.

    Если б выиграли, было бы гораздо больше шансов. Сейчас надо рассчитывать на победы в последующих матчах и ждать, как будут играть наши соперники.

    – С чем связана замена Набабкина на Щенникова?

    – С травмой. Но с уходом Набабкина стало еще меньше атак левым флангом, к сожалению.

    – В первом тайме Васин и Игнашевич поменялись местами в обороне.

    – Мы можем менять наших центральных защитников под определенного соперника. В первую очередь это касается Васина, Лехи Березуцкого и Игнашевича, – сказал Гончаренко.

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