Полиция сомневается в том, что теракт в Дортмунде совершили исламисты

Версия о том, что теракт в Дортмунде перед матчем Лиги чемпионов «Боруссия» – – дело рук ИГИЛ (организация запрещена в России), перестала быть приоритетной.

Федеральный прокурор Германии Фрауке Келер заявил, что в целом согласен с результатами расследований СМИ, в соответствии с которыми у полиции возникли большие сомнения в том, что взрывы возле автобуса были совершены радикальными исламистами.

Согласно расследованиям, три идентичных письма, найденные на месте происшествия и содержащие слова «во имя Аллаха», могли быть сфабрикованы, чтобы сбить следствие с толку и возложить вину на ИГИЛ.

Предполагается, что теракт мог быть делом рук политических экстремистов (левых или правых) или футбольных хулиганов.

По версии следствия многие формулировки в найденных письмах нетипичны для исламистских группировок. В тексте, в частности, говорилось, что «спортсмены и другие знаменитости будут находиться в опасности до тех пор, пока на юге Германии не закроется военно-воздушная американская база, а немецкие самолеты не покинут Сирию».

«Как правило, ИГИЛ не ведет переговоры таким образом», – сказал Келер.

Ранее сообщалось, что задержанный после теракта в Дортмунде состоял в ИГИЛ.