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    Полиция сомневается в том, что теракт в Дортмунде совершили исламисты

    Теги Боруссия Дортмунд Монако Лига чемпионов происшествия

    Версия о том, что теракт в Дортмунде перед матчем Лиги чемпионов «Боруссия» – «Монако» – дело рук ИГИЛ (организация запрещена в России), перестала быть приоритетной.

    Федеральный прокурор Германии Фрауке Келер заявил, что в целом согласен с результатами расследований СМИ, в соответствии с которыми у полиции возникли большие сомнения в том, что взрывы возле автобуса «Боруссии» были совершены радикальными исламистами.

    Согласно расследованиям, три идентичных письма, найденные на месте происшествия и содержащие слова «во имя Аллаха», могли быть сфабрикованы, чтобы сбить следствие с толку и возложить вину на ИГИЛ.

    Предполагается, что теракт мог быть делом рук политических экстремистов (левых или правых) или футбольных хулиганов.

    По версии следствия многие формулировки в найденных письмах нетипичны для исламистских группировок. В тексте, в частности, говорилось, что «спортсмены и другие знаменитости будут находиться в опасности до тех пор, пока на юге Германии не закроется военно-воздушная американская база, а немецкие самолеты не покинут Сирию».

    «Как правило, ИГИЛ не ведет переговоры таким образом», – сказал Келер.

    Ранее сообщалось, что задержанный после теракта в Дортмунде состоял в ИГИЛ.

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