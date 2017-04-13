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    Задержанный после теракта в Дортмунде состоял в ИГИЛ

    Теги Боруссия Дортмунд Монако бундеслига Германия Лига чемпионов происшествия

    В Германии задержан 26-летний уроженец Ирака, который подозревается в участии в теракте во вторник перед игрой Лиги чемпионов «Боруссия» – «Монако» в Дортмунде. 

    В результате взрыва пострадал один сотрудник полиции и игрок немецкой команды Марк Бартра.

    Сообщается, что Абдул Бесед А. в конце 2014 года вступил в ИГИЛ (организация запрещена в России) и возглавлял группу из 10 бойцов, занимающейся похищениями людей, вымогательствами и убийствами.

    Тем не менее, в заявлении прокуратуры Германии говорится, что доказательств причастности задержанного к теракту в Дортмунде следствие пока не выявило. Поиск подрывника продолжается.

    Сегодня суд примет решение, будет ли задержанный оставлен под стражей.

    Матч «Боруссия» – «Монако» перенесен из-за взрыва. Что случилось?

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