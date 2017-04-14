УЕФА хочет провести финал ЛЧ в Кардиффе под закрытой крышей, опасаясь теракта с применением дронов
Руководство УЕФА ведет переговоры с властями Уэльса о том, чтобы финальный матч Лиги чемпионов-2017 на стадионе «Миллениум» в Кардиффе прошел под закрытой крышей.
К такому решению чиновники хотят прибегнуть в качестве меры безопасности, опасаясь террористических атак с воздуха с использованием дронов.
В любом случае, на игре ожидаются повышенные меры безопасности, подготовка к финалу идет уже несколько месяцев.
Напомним, что во вторник в Дортмунде перед игрой Лиги чемпионов между «Боруссией» и «Монако» произошел теракт.
В результате взрыва рядом с автобусом немецкой команды пострадали игрок Марк Бартра и сотрудник полиции.
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