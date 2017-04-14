УЕФА хочет провести финал ЛЧ в Кардиффе под закрытой крышей, опасаясь теракта с применением дронов

Руководство УЕФА ведет переговоры с властями Уэльса о том, чтобы финальный матч Лиги чемпионов-2017 на стадионе «Миллениум» в прошел под закрытой крышей.

К такому решению чиновники хотят прибегнуть в качестве меры безопасности, опасаясь террористических атак с воздуха с использованием дронов.

В любом случае, на игре ожидаются повышенные меры безопасности, подготовка к финалу идет уже несколько месяцев.

Напомним, что во вторник в Дортмунде перед игрой Лиги чемпионов между «Боруссией» и «Монако» произошел теракт.

В результате взрыва рядом с автобусом немецкой команды пострадали игрок и сотрудник полиции.