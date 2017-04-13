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    Новый владелец «Милана»: «Мы вернем легендарную команду на вершину мирового футбола»

    Теги Милан серия А Италия Сильвио Берлускони Ли Йонхонг

    Новый владелец «Милана» Ли Йонхонг прокомментировал покупку клуба у Сильвио Берлускони.

    «Я благодарю Берлускони и его компанию Fininvest за доверие, а поклонников «Милана» по всему миру – за терпение.

    «Милан» – всемирно известный футбольный клуб с самой славной историей. Мы совершили ключевой шаг на пути к возрождению.

    Обещаем, что в будущем шаг за шагом мы вернем эту легендарную команду обратно на вершину мирового футбола», – заявил Йонхонг.

    Сумма сделки оценивается в 740 миллионов евро. Из этих денег 220 миллионов будут направлены на погашение долгов клуба, еще 90 миллионов – издержки за затраты Fininvest из-за отложенной сделки.

    Берлускони владел «Миланом» в течение 31 года. За это время клуб выиграл 29 трофеев в Италии и Европе.

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