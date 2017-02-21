Трансферный бюджет «Милана» на лето составит 130 млн евро

Новые владельцы Sino Europe Sports планируют летом потратить солидные средства на приобретение новых футболистов.

3 марта должна завершиться сделка по покупке китайским консорциумом контрольного пакета акций у компании Сильвио Берлускони Fininvest.

Операция оценивается в 420 миллионов евро. 320 миллионов – стоимость клуба, из них 200 миллионов уже были перечислены Берлускони.

Еще 100 миллионов – первая инвестиция в клуб. Однако 70 миллионов из них пойдут на покрытие операционных расходов текущего сезона.

Таким образом, бюджет на летние трансферы составил бы всего 30 миллионов, но китайские бизнесмены приняли решение инвестировать дополнительные 100 миллионов. В случае продажи форварда Карлоса Бакки сумма, которой летом будет располагать клуб, может вырасти.

В шорт-лист новых руководителей «Милана», генерального директора Марко Фассоне и спортивного директора Массимилиано Мирабелли, входят: Франк Кессиэ («Аталанта»), Федерико Бернардески («Фиорентина»), Бальде Кейта ( ), Патрик Шик («Сампдория»), Махмуд Дауд и Кристоф Крамер (оба – «Боруссия» ).