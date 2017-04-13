Генеральный продюсер телеканала Тина Канделаки высказалась по поводу будущего спортивного телевидения.

«Телевидение, конечно же, непобедимо. Оно было, есть и будет. Просто его начнут смотреть по-другому.

Понятно, что всем хочется интерактива. Все остальные каналы коммуникации, если ими правильно пользоваться, будет определенный контент популяризировать. Вся подрастающая аудитория воспитана на специальных сетях и привыкла к отложенному просмотру.

Единственный контент, который имеет будущее, с точки зрения телесмотрения, это, безусловно, спорт. Никто не будет смотреть Лигу чемпионов в записи. Никто не будет смотреть матч «Спартак» – «Зенит» в воскресенье в записи.

Сериалы и реалити можно посмотреть в записи. Так как спорт – очень телевизионное зрелище, то в мире стоимость прав, стоимость просмотра каждый год только увеличивается и будет увеличиваться. Потому что спрос на смотрение спорта по телевизору растет. Вопрос в том, насколько мы готовы за это платить?

Мир давным-давно сделал ставку на спортивную индустрию. Поэтому цены на права будут расти еще больше, в мире это развиваться будет так. С точки зрения просмотра в прямом эфире, а, как следствие, продажи рекламы в данный момент конкретному потребителю, цены будут только расти.

Но это пока не имеет отношения к нам, потому что мы находимся в самой низкой точке мировой индустрии. Но международные права РФПЛ могут стоить гораздо дороже», – сказала Канделаки в ходе выступления на форуме Marspo.

Убыток «Газпром-медиа» в 2016 году вырос в 10 раз и составил 28,4 млрд, что объясняют в том числе затратами на «Матч ТВ»