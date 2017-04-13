Дибала согласовал новый контракт и станет самым высокооплачиваемым игроком «Ювентуса» наряду с Игуаином

близок к договоренности с нападающим Пауло Дибалой о продлении контракта.

Новое соглашение «бьянконери» с аргентинским форвардом будет рассчитано до лета 2022 года.

Зарплата 23-летнего игрока возрастет до 7 миллионов евро за сезон, что выведет его по этому показателю на один уровень с .

Ожидается, что «Ювентус» может объявить о сделке уже сегодня.