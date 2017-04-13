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    Дибала согласовал новый контракт и станет самым высокооплачиваемым игроком «Ювентуса» наряду с Игуаином

    Теги Ювентус серия А Италия Гонсало Игуаин Пауло Дибала

    «Ювентус» близок к договоренности с нападающим Пауло Дибалой о продлении контракта.

    Новое соглашение «бьянконери» с аргентинским форвардом будет рассчитано до лета 2022 года.

    Зарплата 23-летнего игрока возрастет до 7 миллионов евро за сезон, что выведет его по этому показателю на один уровень с Гонсало Игуаином.

    Ожидается, что «Ювентус» может объявить о сделке уже сегодня.

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