Голкипер Джанлуиджи Буффон прокомментировал сэйв после удара в первом четвертьфинале Лиги чемпионов с «Барселоной» (3:0).

«Мне было очень трудно, потому что это был рефлекторный сэйв.

Все дело в выборе момента. Это похоже на поединок, на танец, в котором вам нужно выбрать правильно время для движения конечности, в данном случае – левой руки.

Нельзя делать этого слишком рано, потому что тогда вы дадите сигнал сопернику, предоставите ему время отреагировать. А ведь в тот момент мы вели 1:0.

Как я всегда говорю, мне повезло играть в команде великих чемпионов, и если я хочу продолжать иметь ту же репутацию, которой я пользуюсь в настоящее время, мне всегда нужно делать подобные сэйвы. Это должно быть нормой», – сказал Буффон в эфире Sky.

«Барселону» снова разнесли