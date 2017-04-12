Джанлуиджи Буффон: «Сэйв после удара Иньесты? Для меня это должно быть нормой»
Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон прокомментировал сэйв после удара Андреса Иньесты в первом четвертьфинале Лиги чемпионов с «Барселоной» (3:0).
«Мне было очень трудно, потому что это был рефлекторный сэйв.
Все дело в выборе момента. Это похоже на поединок, на танец, в котором вам нужно выбрать правильно время для движения конечности, в данном случае – левой руки.
Нельзя делать этого слишком рано, потому что тогда вы дадите сигнал сопернику, предоставите ему время отреагировать. А ведь в тот момент мы вели 1:0.
Как я всегда говорю, мне повезло играть в команде великих чемпионов, и если я хочу продолжать иметь ту же репутацию, которой я пользуюсь в настоящее время, мне всегда нужно делать подобные сэйвы. Это должно быть нормой», – сказал Буффон в эфире Sky.
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