Буффон провел 7-й сухой матч в этой Лиге чемпионов
Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон оставил ворота в неприкосновенности в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (3:0).
Это 7-я игра на ноль 39-летнего вратаря в текущем турнире.
Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон оставил ворота в неприкосновенности в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (3:0).
Это 7-я игра на ноль 39-летнего вратаря в текущем турнире.
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