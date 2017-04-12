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    Буффон провел 7-й сухой матч в этой Лиге чемпионов

    Теги Ювентус Джанлуиджи Буффон Барселона Лига чемпионов

    Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон оставил ворота в неприкосновенности в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (3:0).

    Это 7-я игра на ноль 39-летнего вратаря в текущем турнире.

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