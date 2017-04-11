КОНКАКАФ хочет, чтобы ФИФА досрочно отдала право проведения ЧМ-2026 США, Канаде и Мексике

Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) намерена ускорить процесс выбора места проведения чемпионата мира 2026 года.

Пока официальную заявку на организацию турнира подали только совместно США, Канада и Мексика, и КОНКАКАФ планирует обратиться к , чтобы хозяев ЧМ-2026 выбрали значительно раньше, чем на конгрессе организации в 2020 году, как это установлено регламентом.

Представители КОНКАКАФ в преддверии майского конгресса уже разослали всем 211 членам ФИФА предложение о том, как можно ускорить выборы.

Чиновники Конфедерации предлагают за полгода подготовить отчет, в котором будут представлены технические детали заявки США, Канады и Мексики, охватывающие все аспекты: от стадионов и инфраструктуры до гостиниц и транспорта.

Если заявка будет соответствовать требованиям ФИФА, тогда можно будет сразу отдать право провести турнир этим трем странам. Если заявка не будет одобрена, то начнется традиционный процесс выбора хозяев мирового первенства.

Подобные ускоренные выборы выгодны и ФИФА в преддверии , который впервые в истории будет проведен по новой формуле – с участием 48 сборных. Досрочный выбор места проведения турнира позволит организации сосредоточиться на других вопросах.