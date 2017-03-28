Президент РФС Виталий Мутко подвел итоги товарищеского матча между сборными России и Бельгии (3:3).

«Я понимаю негодование, сейчас очень много экспертов. Сейчас мы просто на таком уровне находимся, нужно просто трезво на себя смотреть.

Нам немножко нужно просто потерпеть. Возможно, раньше нужно было делать изменения. Сегодня мы уже видим слабые звенья.

Тем более на уровне таких парней – когда у бельгийцев выходит на замену, это впечатляет.

Сегодня праздник получился. Нам нужно двигаться (дальше)... Сегодня концовка матча, второй тайм – я ребятам сказал, что на полшага мы подошли к тому, чтобы вернуть доверие болельщиков.

К сожалению, у нас целое поколение сейчас растет без результата. Будем делать все, чтобы он был», – сказал Мутко.