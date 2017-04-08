Вице-премьер РФ и глава РФС Виталий Мутко рассказал, что организации сложно сохранять спонсоров при той игре, которую показывает сборная России.

«Еще год нам как минимум впахивать, чтобы удержать спонсоров. А как их удерживать, если сборная играет никак? Впереди у нас очень большая работа по привлечению спонсоров и партнеров.

Все это рыночные партнеры, которых мы привели с рынка. У всех у них проблемы с экономикой. Сегодня есть наши компании. Наша задача – работать со спонсорами. Это зависит и от качества игры сборной и качества организации в РФПЛ», – сказал Мутко.

После назначения Станислава Черчесова на пост главного тренера сборная России победила в двух контрольных матчах из семи при двух ничьих и трех поражениях.

Виталий Мутко: «Мы доверяем Черчесову в сборной и надеемся увидеть, как раскрывается потенциал команды»