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    Виталий Мутко: «Как можно удерживать спонсоров, если сборная играет никак?»

    Теги Виталий Мутко Станислав Черчесов Премьер-лига Россия сборная России бизнес РФС

    Вице-премьер РФ и глава РФС Виталий Мутко рассказал, что организации сложно сохранять спонсоров при той игре, которую показывает сборная России.

    «Еще год нам как минимум впахивать, чтобы удержать спонсоров. А как их удерживать, если сборная играет никак? Впереди у нас очень большая работа по привлечению спонсоров и партнеров.

    Все это рыночные партнеры, которых мы привели с рынка. У всех у них проблемы с экономикой. Сегодня есть наши компании. Наша задача – работать со спонсорами. Это зависит и от качества игры сборной и качества организации в РФПЛ», – сказал Мутко.

    После назначения Станислава Черчесова на пост главного тренера сборная России победила в двух контрольных матчах из семи при двух ничьих и трех поражениях.

    Виталий Мутко: «Мы доверяем Черчесову в сборной и надеемся увидеть, как раскрывается потенциал команды»

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