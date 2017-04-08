Вице-премьер РФ и глава РФС Виталий Мутко выразил поддержку главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову.

«Лицом российского футбола являются сборная страны и клубы, играющие на международной арене. Мы увидели совсем не удачное выступление сборной на чемпионате Европы во Франции. Речь даже не о том, что мы вышли из подгруппы, а об игре.

Кроме того, скандалы с игроками ударили по имиджу. Были созданы соответствующие инициативные группы, собирались подписи за роспуск команды. Пришлось поработать – и исполкому, и мне лично. Исполком признал выступление сборной неудовлетворительным.

Мы пересмотрели свои подходы. Пригласили Станислава Черчесова – одного из перспективных отечественных тренеров. И мы ему сегодня доверяем. Начали реализовывать новую концепцию сборной. Проводим матчи на новых стадионах. Надеюсь, что с каждой игрой будем видеть, как потенциал команды раскрывается», – сказал Мутко.