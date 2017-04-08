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    Виталий Мутко: «Мы доверяем Черчесову в сборной и надеемся увидеть, как раскрывается потенциал команды»

    Теги Виталий Мутко Станислав Черчесов сборная России РФС Евро-2016

    Вице-премьер РФ и глава РФС Виталий Мутко выразил поддержку главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову.

    «Лицом российского футбола являются сборная страны и клубы, играющие на международной арене. Мы увидели совсем не удачное выступление сборной на чемпионате Европы во Франции. Речь даже не о том, что мы вышли из подгруппы, а об игре.

    Кроме того, скандалы с игроками ударили по имиджу. Были созданы соответствующие инициативные группы, собирались подписи за роспуск команды. Пришлось поработать – и исполкому, и мне лично. Исполком признал выступление сборной неудовлетворительным.

    Мы пересмотрели свои подходы. Пригласили Станислава Черчесова – одного из перспективных отечественных тренеров. И мы ему сегодня доверяем. Начали реализовывать новую концепцию сборной. Проводим матчи на новых стадионах. Надеюсь, что с каждой игрой будем видеть, как потенциал команды раскрывается», – сказал Мутко.

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