Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов подтвердил, что башкирский клуб готов отпустить главного тренера Сергея Семака в по окончании сезона.

«Возвращение Семака в ? Почему бы и нет?

Если они сделают предложение, и Сергей Богданович даст на это свое согласие, то он, естественно, уйдет.

«Уфа» этому препятствовать не будет. Мы отдаем себе отчет, на каком этапе развития сейчас находится наш клуб, и благодарны людям, которые проходят этот путь с нами.

Если Семак захочет уйти, мы его отпустим», – сказал Газизов.