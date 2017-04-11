Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Шамиль Газизов: «Если «Зенит» сделает предложение и Семак согласится, «Уфа» препятствовать не будет»

    Теги Зенит Сергей Семак Премьер-лига Россия возможные трансферы Уфа Шамиль Газизов

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов подтвердил, что башкирский клуб готов отпустить главного тренера Сергея Семака в «Зенит» по окончании сезона.

    «Возвращение Семака в «Зенит»? Почему бы и нет?

    Если они сделают предложение, и Сергей Богданович даст на это свое согласие, то он, естественно, уйдет.

    «Уфа» этому препятствовать не будет. Мы отдаем себе отчет, на каком этапе развития сейчас находится наш клуб, и благодарны людям, которые проходят этот путь с нами.

    Если Семак захочет уйти, мы его отпустим», – сказал Газизов.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться