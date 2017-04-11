Шамиль Газизов: «Если «Зенит» сделает предложение и Семак согласится, «Уфа» препятствовать не будет»
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов подтвердил, что башкирский клуб готов отпустить главного тренера Сергея Семака в «Зенит» по окончании сезона.
«Возвращение Семака в «Зенит»? Почему бы и нет?
Если они сделают предложение, и Сергей Богданович даст на это свое согласие, то он, естественно, уйдет.
«Уфа» этому препятствовать не будет. Мы отдаем себе отчет, на каком этапе развития сейчас находится наш клуб, и благодарны людям, которые проходят этот путь с нами.
Если Семак захочет уйти, мы его отпустим», – сказал Газизов.
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