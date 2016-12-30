Комментатор Геннадий Орлов рассказал, как способствовал назначению на пост главного тренера «Уфы».

«В нашем с разговоре с Газизовым действительно был намек на то, что «Уфе» стоит обратить внимание на Семака. Но основной разговор состоялся не с Газизовым, а с его правой рукой, доверенным помощником. Это был день, когда объявил игрокам «Уфы», что он покидает команду.

Мне рассказали о ситуации, говорили: «Такая у нас сейчас сложность, надо искать тренера». Я говорю: «А чего вам не взять Сергея Богдановича?». И привел доводы в его пользу. Они перезвонили обратно минут через 15 и попросили телефон Семака. Говорю: «Ребят, подождите. Я ж еще с самим Семаком не обсуждал». Тем вечером он так и не ответил: куда-то в театр ходил.

На следующий день у тренировка. Я еще раз часов в 11 набрал, Семак увидел и перезвонил. Спрашиваю: «Ты один? Говорить можешь? Только не падай». Он в ответ: «Что такое?». Рассказываю о готовности «Уфы» вести переговоры – а Семак к такому совершенно не готов.

Объяснил ему: «Вряд ли тебя поставят главным тренером в «Зените». Ответ – ни да, ни нет. Но согласился, что начинать самостоятельную карьеру пора. Я обратил внимание на то, как поработал в «Уфе» Гончаренко, и что сам клуб с чистой репутацией, новый, ничем еще запятнан. Семак разрешил дать телефон. Так машина закрутилась», – описал ситуацию журналист.