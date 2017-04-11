Бывший главный тренер Клаудио Раньери поделился мнением о том, что привело к его увольнению.

– После победы в АПЛ с командой, которая никогда не финишировала так высоко, после подаренной миру сказки ты ожидаешь, что тебе, по крайне мере, дадут запас времени, когда наступят трудности.

Это было ожидаемо, что после невероятного подвига, празднований и контрактов, которые увеличились в четыре раза, если не в пять, возникнут проблемы с перезагрузкой.

Мы двигались по сезону рывками. Успехи в Лиге чемпионов, матчи против «Арсенала», «Эвертона» и «Манчестер Сити» были вспышками лучшего .

Игра в Севилье, где мы встретились с командой, выигравшей Лигу Европы три раза подряд, стала сигналом о том, что «Лестер» возвращается. После той игры я был спокоен.

- Что вам сказали после матча?

– Обычные вещи: нам нужна встряска, у команды проблемы, нам жаль, но это футбол.

– Уверены, что игроки вас не предавали?

– На 100 процентов. Проблем с игроками не было. Эта необычная история позволила многим из них в четыре раза увеличить свои контракты.

– А что касается ?

– Он всегда был честен со мной, был хорошим ассистентом главного тренера.

– Так что же это было?

– Я не знаю, мне все равно. Я не участвовал в играх за власть, не питал ни к кому ревности. Все что я могу сказать, уже в прошлом сезоне в клубе были проблемы.

«Лестер» в сезоне-2014/15 оставил на своем посту моего предшественника после шести поражений подряд. Меня же уволили после пяти. И это после победы в АПЛ, после того, как мы были близки к проходу в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Повторю то, о чем говорил: я был уверен после «Севильи», что худшее позади. Последующие шесть побед подряд – логичное развитие ситуации.

Мое увольнение не оставило игрокам иного выхода, как часто бывает в таких случаях. Тренировки и схема игры не изменились, что доказывает, что я в своей работе двигался в правильном направлении.

Я не думаю, что меня убили игроки. Судьбу клуба всегда решают директора и президент. Я никогда не перестану благодарить людей из Лестера, фанатов и не только. Они удивительным образом относились ко мне

– «Лестер» – единственный клуб АПЛ в 1/4 финала Лиги чемпионов. Это и ваша заслуга?

– Семь из восьми матчей были сыграны под моим руководством. Естественно, я признаю и свою заслугу, – сказал Раньери.