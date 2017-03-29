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    Клаудио Раньери: «Увольнение из «Лестера» стало шоком. Я со многим сталкивался в своей карьере, но с таким – никогда»

    Теги премьер-лига Англия отставки Клаудио Раньери Лестер

    Бывший главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери рассказал, как принял новость о своем увольнении из клуба.

    «Увольнение из «Лестера»? В первую очередь появляется, скорее, чувство удивления, нежели горечи.

    Я со многим сталкивался в своей карьере, но с таким – никогда. Это был шок, пусть это и является частью футбола.

    Мое будущее? Английский телеканал Sky попросил меня побыть комментатором на игре 10 апреля, и до этого дня я не могу ничего говорить», – сказал Раньери.

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