Бывший главный тренер Клаудио Раньери рассказал, как принял новость о своем увольнении из клуба.

«Увольнение из «Лестера»? В первую очередь появляется, скорее, чувство удивления, нежели горечи.

Я со многим сталкивался в своей карьере, но с таким – никогда. Это был шок, пусть это и является частью футбола.

Мое будущее? Английский телеканал Sky попросил меня побыть комментатором на игре 10 апреля, и до этого дня я не могу ничего говорить», – сказал Раньери.