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    Луис Энрике: «Возлагать вину за поражения на одного Гомеша – это убого»

    Теги Барселона примера Испания Луис Энрике Андре Гомеш

    Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике после поражения от «Малаги» (0:2) в матче чемпионата Испании отреагировал на критику болельщиков и прессы в адрес полузащитника каталонского клуба Андре Гомеша.

    Прошлым летом 23-летний португалец перешел из «Валенсии» в «Барселону» за 35 миллионов евро, с учетом бонусов сумма трансфера может вырасти до 55 миллионов.

    «Думаю, возлагать вину за поражения на одного-двух футболистов – это убого. Я буду защищать своего игрока, футбол – это командный вид спорта. Поэтому делать кого-то козлом отпущения, думаю, абсолютно несправедливо и незаслуженно.

    Да, нам всем надо прибавлять, но печально, когда все шишки валят на кого-то одного», – сказал Энрике.

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