Главный тренер «Барселоны» после поражения от «Малаги» (0:2) в матче чемпионата Испании отреагировал на критику болельщиков и прессы в адрес полузащитника каталонского клуба .

Прошлым летом 23-летний португалец перешел из «Валенсии» в «Барселону» за 35 миллионов евро, с учетом бонусов сумма трансфера может вырасти до 55 миллионов.

«Думаю, возлагать вину за поражения на одного-двух футболистов – это убого. Я буду защищать своего игрока, футбол – это командный вид спорта. Поэтому делать кого-то козлом отпущения, думаю, абсолютно несправедливо и незаслуженно.

Да, нам всем надо прибавлять, но печально, когда все шишки валят на кого-то одного», – сказал Энрике.