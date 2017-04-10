Бывший тренер юниорской сборной России и академии «Спартака» Александр Пискарев в интервью Sports.ru рассказал о том, как его команды играли договорные матчи.

- Гане в четвертьфинале ЧМ-1993 ваши футболисты проиграли, потому что им обещали за победу слишком маленькие премиальные?

– Да, ситуация была не из лучших. Трудности были даже с формой. Одевались на складах. Премиальные платили только в групповом раунде – по четыреста долларов. Вышли в плей-офф, в выходной ребята ко мне подходят: «А чего нам деньги не дали?» – «Ребят, мне тут не до денег. Я и забыл про них».

За победу в четвертьфинале им обещали двести долларов, а дальше – вообще неизвестно. А им-то уже по двадцать лет, взрослые, но больших денег в клубах не зарабатывали.

Пошел я к Симоняну, руководителю делегации: «Давайте я отдам ребятам свои премиальные». Договорились: я, тренер Кучеревский, врачи и массажисты отдадут свои деньги игрокам – лишь бы они дальше прошли.

- Когда вы узнали, что азиатские ставочники предложили игрокам гораздо больше денег?

– Уже после турнира, в Москве. Борис Петрович Игнатьев мне сказал: «Юра Петров признался ребятам в «Локомотиве». Я пересмотрел дома запись игры. Да...

- Заплатили всем игрокам?

– Да. Все собрались и решили: «Играем до первого гола, а потом отдаем».

- Если бы не пропустили, то играли бы по-честному?

– Конечно. Нам забили только на 72-й минуте. А потом наши сразу отдали еще два мяча. 0:3.

- Зачем вы пошли в «Анжи» помощником в 2003 году?

– Надо было где-то работать. Но я не учел, что этот регион – дело тонкое. Там могут подставить – и все. Ни за что ни про что – как я попал.

Гаджиев вдруг заболел, а предстоял выезд на две игры. Мне сказали: «Как помощник ты должен везти команду старшим тренером. Только ты». Мы проиграли два матча, и меня убрали из команды.

А потом директор клуба везет меня в аэропорт и говорит: «Михалыч, тебя развели как последнего... Эти две игры проданы», – рассказал Пискарев.

Состав молодежной сборной России в матче с Ганой: Сергей Александров, , Мурад Магомедов, Максим Боков, Альберт Осколков, Алексей Савченко, , Денис Клюев, Юрий Петров, Михаил Мурашов, Сергей Чудин.

«Ребята решили: «Играем до первого гола, а потом отдаем». Он сделал нашу сборную лучшей в мире