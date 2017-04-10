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    Александр Пискарев: «Гаджиев вдруг заболел, и я повез «Анжи» на две игры. Потом директор клуба сказал – матчи были проданы»

    Теги Юрий Петров ФНЛ Анжи Гаджи Муслимович Гаджиев Борис Игнатьев Дмитрий Ананко Денис Клюев Евгений Кучеревский ставки на спорт Александр Пискарев Алексей Савченко менеджер Игорь Зазулин Максим Боков сборная России U-19 договорные матчи

    Бывший тренер юниорской сборной России и академии «Спартака» Александр Пискарев в интервью Sports.ru рассказал о том, как его команды играли договорные матчи.

    - Гане в четвертьфинале ЧМ-1993 ваши футболисты проиграли, потому что им обещали за победу слишком маленькие премиальные?

    – Да, ситуация была не из лучших. Трудности были даже с формой. Одевались на складах. Премиальные платили только в групповом раунде – по четыреста долларов. Вышли в плей-офф, в выходной ребята ко мне подходят: «А чего нам деньги не дали?» – «Ребят, мне тут не до денег. Я и забыл про них».

    За победу в четвертьфинале им обещали двести долларов, а дальше – вообще неизвестно. А им-то уже по двадцать лет, взрослые, но больших денег в клубах не зарабатывали.

    Пошел я к Симоняну, руководителю делегации: «Давайте я отдам ребятам свои премиальные». Договорились: я, тренер Кучеревский, врачи и массажисты отдадут свои деньги игрокам – лишь бы они дальше прошли.

    - Когда вы узнали, что азиатские ставочники предложили игрокам гораздо больше денег?

    – Уже после турнира, в Москве. Борис Петрович Игнатьев мне сказал: «Юра Петров признался ребятам в «Локомотиве». Я пересмотрел дома запись игры. Да...

    - Заплатили всем игрокам?

    – Да. Все собрались и решили: «Играем до первого гола, а потом отдаем».

    - Если бы не пропустили, то играли бы по-честному?

    – Конечно. Нам забили только на 72-й минуте. А потом наши сразу отдали еще два мяча. 0:3.

    - Зачем вы пошли в «Анжи» помощником Гаджиева в 2003 году?

    – Надо было где-то работать. Но я не учел, что этот регион – дело тонкое. Там могут подставить – и все. Ни за что ни про что – как я попал.

    Гаджиев вдруг заболел, а предстоял выезд на две игры. Мне сказали: «Как помощник ты должен везти команду старшим тренером. Только ты». Мы проиграли два матча, и меня убрали из команды.

    А потом директор клуба везет меня в аэропорт и говорит: «Михалыч, тебя развели как последнего... Эти две игры проданы», – рассказал Пискарев.

    Состав молодежной сборной России в матче с Ганой: Сергей Александров, Дмитрий Ананко, Мурад Магомедов, Максим Боков, Альберт Осколков, Алексей Савченко, Игорь Зазулин, Денис Клюев, Юрий Петров, Михаил Мурашов, Сергей Чудин.

    «Ребята решили: «Играем до первого гола, а потом отдаем». Он сделал нашу сборную лучшей в мире

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