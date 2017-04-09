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    Мирча Луческу: «С руководством «Зенита» обсудили только игру с «Анжи», больше ничего»

    Теги Зенит Премьер-лига Россия Мирча Луческу

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу рассказал, что после ничьей с «Анжи» (1:1) пообщался с менеджерами петербургского клуба.

    «У меня была встреча с руководством «Зенита» после матча с «Анжи».

    Мы обсудили игру. Больше ничего», – сказал Луческу в эфире программы «После футбола» на «Матч ТВ».

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