Главный тренер Мирча Луческу рассказал, что после ничьей с «Анжи» (1:1) пообщался с менеджерами петербургского клуба.

«У меня была встреча с руководством после матча с «Анжи».

Мы обсудили игру. Больше ничего», – сказал Луческу в эфире программы «После футбола» на «Матч ТВ».

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