Мирча Луческу: «С руководством «Зенита» обсудили только игру с «Анжи», больше ничего»
Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу рассказал, что после ничьей с «Анжи» (1:1) пообщался с менеджерами петербургского клуба.
«У меня была встреча с руководством «Зенита» после матча с «Анжи».
Мы обсудили игру. Больше ничего», – сказал Луческу в эфире программы «После футбола» на «Матч ТВ».
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