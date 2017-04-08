Главный тренер Мирча Луческу рассказал о своем будущем, передает корреспондент Sports.ru Роман Мун.

- Вы уверены, что доработаете до конца сезона?

– Еще рано говорить об этом. Я пришел перестраивать команду. Поначалу это получалось. К сожалению, пошли травмы, это сказалось на игре. Я приходил – была одна команда, потом продали всех лидеров.

Средний возраст команды был 29 лет, когда я пришел. На игру повлияли погодные условия, искусственные поля. Я не держусь за контракт, я пришел сюда делать игру зрелищной и добиваться титулов. Появился Лунев, Эрнани, Цаллагов, Чернов. Еще Джорджевич играл хорошо, но его из-за лимита сложно выпускать. Команда очень сильная, – сказал Луческу.