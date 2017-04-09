Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов раскритиковал селекционную службу и главного тренера команды Мирчу Луческу.

– При всем уважении к Цаллагову, который старается, разве Гиголаев из «Амкара», который недавно забил , хуже его? А он тоже питерский воспитанник. То есть вот так работает селекционная служба. Такие промахи. А кого пригласили зимой? Зачем позвали Молло? Он же ничего не сделал для команды. А ведь инициатива исходила от Луческу. Он же руководил всем этим процессом. На что он рассчитывал? Или Эрнани.

– Главная претензия к бразильцу?

– Ну не получается у него быть лидером. Он еще, как говорится, рядовой, необученный, по большому счету. Такой брак при передачах, столько потерь… То есть «Зенит» сейчас не выглядит командой, способной вести борьбу за золото.

– Луческу не управляет коллективом?

– Он старается, управляет. Но если Шатов такое сказал… Там еще и Смольников был. Показательная какая-то фраза. А потом Луческу на пресс-конференции объясняет, почему и как. Ну зачем тренеру все это выносить на суд общественности?

– Думаете, не стоило?

– У тренера должен быть талант педагога. Ты должен так объединить и подготовить игроков, чтобы они бежали и работали. А вот этого нет – не получилось. У Луческу же есть целый штаб. И врачи, и помощники. Что же они не подвели большинство игроков к оптимальной физической форме? Я вот не могу этого понять.

– В золотые медали вы уже не верите?

– С такой-то игрой? Они могут собраться на один матч. Думаю, со «Спартаком» покажут, на что действительно способны. Но общая картина… И кто за это отвечает?

– Тренер.

– Ну конечно! Здесь двух мнений быть не может.

– Кто-то прогрессировал в «Зените» под руководством Луческу?

– Поначалу приехал Жулиано. Хорошо смотрелся, а сейчас он тоже не играет. По факту – никто, ни один футболист. Лунев неплох, но он пришел из другой команды, – сказал Орлов.

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