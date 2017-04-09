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    Куинси Промес: «Вы знаете, кто будет следующим»

    Теги Спартак Премьер-лига Россия Уфа Куинси Промес

    Форвард «Спартака» Куинси Промес рассказал о победе в матче чемпионата России с «Уфой» (3:1).

    «Мне не нужно говорить, кто будет следующим. Вы знаете, кто будет следующим. Что касается пенальти в ворота «Уфы», то это не чудо. Я знал, что в один день пенальти будет», – сказал Промес.

    В матче с «Уфой» «Спартак» впервые в сезоне получил право пробить пенальти. В следующем матче «Спартак» играет с «Зенитом». 

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