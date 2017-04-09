Форвард Куинси Промес рассказал о победе в матче чемпионата России с «Уфой» (3:1).

«Мне не нужно говорить, кто будет следующим. Вы знаете, кто будет следующим. Что касается пенальти в ворота «Уфы», то это не чудо. Я знал, что в один день пенальти будет», – сказал Промес.

В матче с «Уфой» «Спартак» впервые в сезоне получил право пробить пенальти. В следующем матче «Спартак» играет с «Зенитом».