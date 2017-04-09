Глава медицинского штаба Михаил Вартапетов после выездного матча с «Уфой» (1:3) рассказал о травмах нападающих красно-белых и Луиса Адриано.

«Победа далась нам тяжелой ценой. У обоих нападающих травмы задней поверхности бедра. У Зе – левая, у Адриано – правая.

Степень тяжести определить сложно, но если человек уходит с поля такого матча хромая, то это о чем-то говорит. 10 апреля оба пройдут медобследование и появится ясность», – сказал Вартапетов.