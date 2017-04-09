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    Врач «Спартака»: «У Зе Луиша и Луиса Адриано травмы задней поверхности бедра»

    Теги Спартак Луис Адриано Премьер-лига Россия травмы Михаил Вартапетов Уфа Зе Луиш

    Глава медицинского штаба «Спартака» Михаил Вартапетов после выездного матча с «Уфой» (1:3) рассказал о травмах нападающих красно-белых Зе Луиша и Луиса Адриано.

    «Победа далась нам тяжелой ценой. У обоих нападающих травмы задней поверхности бедра. У Зе – левая, у Адриано – правая.

    Степень тяжести определить сложно, но если человек уходит с поля такого матча хромая, то это о чем-то говорит. 10 апреля оба пройдут медобследование и появится ясность», – сказал Вартапетов.

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