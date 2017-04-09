Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Денис Глушаков: «Бывает, что сами себе привозим моменты. Любим интриги»

    Теги Спартак Премьер-лига Россия Денис Глушаков Уфа

    Капитан московского «Спартака» Денис Глушаков поделился впечатлениями от матча премьер-лиги против «Уфы» (3:1).

    «Даже забыл, что мы сегодня пробили первый пенальти в сезоне, но это футбол, должны же были нам когда-то поставить. Слова Карпина про то, что мы выиграем и пропустим? Накаркал, значит.

    Для нас каждый матч – матч года. Может быть этот матч с «Уфой» окажется матчем года, нас ждет еще много встреч. От одного матча с ЦСКА или «Зенитом» ничего не решится, можно их обыграть, а потом проиграть остальным командам.

    Бывает, что сами себе привозим моменты. Любим интриги. Я не забил в начале второго, потом Попов не забил, а потом пропустили. Может один пенальти еще не дали на Зобнине.

    Пенальти отбитый Ребровым? Это хорошо, как говорят, значит, пенальти не было. Уход Карреры в «Рому»? Это не ко мне, это слухи, нам он ничего не говорил», — сказал Глушаков.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться