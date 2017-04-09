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    Массимо Каррера: «Нельзя оценить игру Кутепова только по эпизоду с пенальти»

    Теги Спартак Луис Адриано Премьер-лига Россия Уфа Зе Луиш Илья Кутепов Массимо Каррера

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал победу над «Уфой» (3:1) в матче 22 тура чемпионата России.

    – Что с травмированными?

    – Травмированных мы будем лечить на этой неделе. У Адриано сложнее травма, чем у Зе Луиша. Посмотрим, что будет.

    – Перед началом матча были четыре игрока на карточке. Рисковали, когда их выпускали?

    – Сегодня я выпустил всех игроков под риском желтой карточки, потому что хотел выиграть. Посмотрим, что будет с «Зенитом».

    – Вы присутствовали на матче «Локомотив» – «Уфа». Это помогло вам?

    – Да, я видел эту игру. На сегодняшний день у нас есть все инструменты, чтобы изучить соперников. Но вживую смотреть лучше. Мне, безусловно, это помогло.

    – Как прокомментируете игру Кутепова в эпизоде с назначенным пенальти?

    – Нельзя оценить игру Кутепова только по эпизоду с пенальти, – сказал Каррера.

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