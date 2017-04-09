Главный тренер Массимо Каррера прокомментировал победу над «Уфой» (3:1) в матче 22 тура чемпионата России.

– Что с травмированными?

– Травмированных мы будем лечить на этой неделе. У Адриано сложнее травма, чем у . Посмотрим, что будет.

– Перед началом матча были четыре игрока на карточке. Рисковали, когда их выпускали?

– Сегодня я выпустил всех игроков под риском желтой карточки, потому что хотел выиграть. Посмотрим, что будет с «Зенитом».

– Вы присутствовали на матче «Локомотив» – «Уфа». Это помогло вам?

– Да, я видел эту игру. На сегодняшний день у нас есть все инструменты, чтобы изучить соперников. Но вживую смотреть лучше. Мне, безусловно, это помогло.

– Как прокомментируете игру в эпизоде с назначенным пенальти?

– Нельзя оценить игру Кутепова только по эпизоду с пенальти, – сказал Каррера.