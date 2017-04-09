Массимо Каррера: «Нельзя оценить игру Кутепова только по эпизоду с пенальти»
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал победу над «Уфой» (3:1) в матче 22 тура чемпионата России.
– Что с травмированными?
– Травмированных мы будем лечить на этой неделе. У Адриано сложнее травма, чем у Зе Луиша. Посмотрим, что будет.
– Перед началом матча были четыре игрока на карточке. Рисковали, когда их выпускали?
– Сегодня я выпустил всех игроков под риском желтой карточки, потому что хотел выиграть. Посмотрим, что будет с «Зенитом».
– Вы присутствовали на матче «Локомотив» – «Уфа». Это помогло вам?
– Да, я видел эту игру. На сегодняшний день у нас есть все инструменты, чтобы изучить соперников. Но вживую смотреть лучше. Мне, безусловно, это помогло.
– Как прокомментируете игру Кутепова в эпизоде с назначенным пенальти?
– Нельзя оценить игру Кутепова только по эпизоду с пенальти, – сказал Каррера.
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