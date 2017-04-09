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    Дмитрий Тарасов: «Не надо судить меня по инстаграму. Соцсети разрушают нашу жизнь, какая-то ненормальная зависимость»

    Теги Локомотив Дмитрий Тарасов Премьер-лига Россия светская хроника интернет

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов рассказал о своей популярности в социальных сетях. 

    – Судя по твоему Instagram, ты поклонник русского рэпа…

    – Мне действительно нравится это направление в музыке. Кроме того, я близко дружу с hip-hop исполнителями: T-killah, Мот.

    – Они болеют за «Локо»?

    – T-killah – да, его часто можно видеть на наших матчах. Настоящий болела! Мот – поклонник «Реала», но из российских команд тоже симпатизирует «Локомотиву».

    – А еще ты снялся в одном из выпусков видеоблога «Дневник хача». Как на тебя вышел ведущий Амиран?

    – Мы с ним знакомы, общаемся. Можем встретиться поужинать, он достанет свою камеру, начнет что-то снимать, я попадаю в его эфиры. Нормально все, я привык.

    – Твоя медийность и дружба с артистами, известными личностями не мешает спортивной карьере?

    – Если бы мне что-то мешало, я бы, наверное, так не делал. И не надо судить меня по «инстаграму»! Я не провожу с ними каждый день, не тусуюсь, не гуляю. Да, хожу на концерты своих друзей – но только если на следующий день нет матча или ранней тренировки. У меня есть свои рамки, я знаю слово «стоп».

    – Помнишь то беззаботное время без смартфонов и «инстаграмов»?

    – Конечно! Помню, как уходил из дома в восемь утра в школу, потом целый день тренировки, домой возвращался в десять вечера. И никто за меня не переживал, никто не звонил – все знали, где я! Сейчас же – подряд звонки, SMS. А социальные сети вообще разрушают нашу жизнь. Какая-то ненормальная зависимость, – заявил Тарасов. 

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