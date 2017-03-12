Чемпионат Испании. «Реал Сосьедад» против «Атлетика», «Барселона» в гостях у «Депортиво» и другие матчи
В 27-м туре чемпионата Испании «Реал Сосьедад» сыграет с «Атлетиком», «Атлетико» в гостях сразится с «Гранадой», «Барселона» – с «Депортиво», а «Реал» примет «Бетис».
27-й тур
- Дата проведения
- 12 марта, 14.00, «Аноэта»
- Дата проведения
- 12 марта, 18.15, «Риасор»
- Дата проведения
- 12 марта, 20.30, «Балайдос»
- Дата проведения
- 12 марта, 22.45, «Сантьяго Бернабеу»
- Дата проведения
- 13 марта, 22.45, «Эль-Садар»
- Дата проведения
- 10 марта, 22.45, «Корнелья Эль Прат»
- Голы:
- 1:0 – 1 Лопес Сильва, 1:1 – 31 Лемос, 2:1 – 45 Морено, 2:2 – 49 Лемос, 3:2 – 53, пенальти Пьятти, 4:2 – 74 Хурадо, 4:3 – 84 Гарсия.
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Эспаньол –
Лопес, Лопес, Дуарте, Рейес, Кариколь, Пьятти (Хави Фуэго, 88), Лопес Сильва, Марк Рока, Хурадо, Кайседо (Перес, 70), Морено.
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Лас-Пальмас –
Лисоаин, Симон, Гарсия Сантана, Бигас, Элдер Лопеш, Лемос, Халилович (Сантана, 88), Гомес (Домингес, 68), Виера, Хесе (Гарсия, 72), Боатенг.
- Дата проведения
- 11 марта, 15.00, «Месталья»
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Валенсия –
Диего Алвес, Монтойя (Санти Мина, 63), Гарай, Мангаля (Баккали, 82), Гайя, Солер, Парехо, Жоау Канселу, Орельяна, Мунир, Дзадза.
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Спортинг Хихон –
Куэльяр, Дуглас Перейра, Хорхе Мере, Бабен, Канелья, Альварес, Микель Весга, Касес (Хави Торрес, 80), Кармона, Чоп (Кастро, 77), Бурги (Элдерсон, 73).
- Предупреждения:
- Орельяна (2), Дзадза (19), Касес (29), Дуглас Перейра (49), Мангаля (50), Чоп (76), Куэльяр (79), Хави Торрес (90).
- Дата проведения
- 11 марта, 18.15, «Рамон Санчес Писхуан»
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Севилья –
Рико, Каррису, Рами, Лангле (Нзонзи, 46), Краневиттер, Мариано, Сарабия, Васкес (Иборра, 69), Монтойя (Вьетто, 46), Йоветич, Корреа.
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Леганес –
Яго Эррерин, Бустинса, Мантовани, Сиовас, Тито, Перес, Моран, Эль-Жар, Пирес (Инсуа, 90), Шимановски (Мачис, 63), Герреро (Лусиано, 68).
- Предупреждения:
- Сарабия (57), Пирес (60), Мантовани (67), Краневиттер (75), Перес (89).
- Дата проведения
- 11 марта, 20.30, «Ла Росаледа»
- Голы:
- 0:1 – 39 Феддаль, 1:1 – 71 Хуан Карлос, 1:2 – 90 Мендес.
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Малага –
Камени, Росалес, Эрнандес, Демичелис, Торрес (Хуан Карлос, 59), Кеко (Онтиверос, 46), Камачо, Родригес, Чори Кастро, Шарлес, Сандро Рамирес (Эн-Несири, 76).
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Алавес –
Пачеко, Фемения, Лагуардиа, Феддаль, Гарсия Карнеро (Вигарай, 70), Маркос Льоренте, Ману Гарсия, Токеро (Мендес, 61), Камараса, Ибаи Гомес (Эли, 74), Дейверсон.
- Удаление:
- Феддаль (72).
- Дата проведения
- 11 марта, 22.45, «Нуэво Лос Карменес»
- Гол:
- 0:1 – 84 Гризманн.
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Гранада –
Очоа, Фулькье, Сонье (Малле, 86), Ингасон, Сильва, Литри (Куэнка, 77), Бога, Агбо, Мубарак, Перейра, Рамос (Кравец, 57).
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Атлетико –
Облак, Хуанфран, Савич, Годин, Филипе Луис, Коке, Парти (Корреа, 46), Сауль, Гайтан (Хименес, 60), Гризманн, Феррейра Карраско (Врсалько, 86).
- Предупреждения:
- Сонье (24), Ингасон (48), Феррейра Карраско (57), Фулькье (68), Мубарак (72), Хуанфран (81), Годин (90).
- Удаление:
- Мубарак (90).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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