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    Чемпионат Испании. «Реал Сосьедад» против «Атлетика», «Барселона» в гостях у «Депортиво» и другие матчи

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    В 27-м туре чемпионата Испании «Реал Сосьедад» сыграет с «Атлетиком», «Атлетико» в гостях сразится с «Гранадой», «Барселона» – с «Депортиво», а «Реал» примет «Бетис».

    27-й тур

    Реал Сосьедад – Атлетик
    Дата проведения
    12 марта, 14.00, «Аноэта»
    превью матча онлайн статистика
    Депортиво – Барселона
    Дата проведения
    12 марта, 18.15, «Риасор»
    превью матча онлайн статистика
    Сельта – Вильярреал
    Дата проведения
    12 марта, 20.30, «Балайдос»
    превью матча онлайн статистика
    Реал Мадрид – Бетис
    Дата проведения
    12 марта, 22.45, «Сантьяго Бернабеу»
    превью матча онлайн статистика
    Осасуна – Эйбар
    Дата проведения
    13 марта, 22.45, «Эль-Садар»
    превью матча онлайн статистика
    Эспаньол – Лас-Пальмас 4:3 (2:1, 2:2)
    Дата проведения
    10 марта, 22.45, «Корнелья Эль Прат»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 1 Лопес Сильва, 1:1 – 31 Лемос, 2:1 – 45 Морено, 2:2 – 49 Лемос, 3:2 – 53, пенальти Пьятти, 4:2 – 74 Хурадо, 4:3 – 84 Гарсия.
    ЭспаньолЛопес, Лопес, Дуарте, Рейес, Кариколь, Пьятти (Хави Фуэго, 88), Лопес Сильва, Марк Рока, Хурадо, Кайседо (Перес, 70), Морено.
    Лас-ПальмасЛисоаин, Симон, Гарсия Сантана, Бигас, Элдер Лопеш, Лемос, Халилович (Сантана, 88), Гомес (Домингес, 68), Виера, Хесе (Гарсия, 72), Боатенг.
    Предупреждения:
    Лопес Сильва (49), Пьятти (51), Лисоаин (51), Лемос (80), Бигас (80), Хесе (87).
    Валенсия – Спортинг Хихон 1:1 (0:0, 1:1)
    Дата проведения
    11 марта, 15.00, «Месталья»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 60 Чоп, 1:1 – 85 Мунир.
    ВаленсияДиего Алвес, Монтойя (Санти Мина, 63), Гарай, Мангаля (Баккали, 82), Гайя, Солер, Парехо, Жоау Канселу, Орельяна, Мунир, Дзадза.
    Спортинг ХихонКуэльяр, Дуглас Перейра, Хорхе Мере, Бабен, Канелья, Альварес, Микель Весга, Касес (Хави Торрес, 80), Кармона, Чоп (Кастро, 77), Бурги (Элдерсон, 73).
    Предупреждения:
    Орельяна (2), Дзадза (19), Касес (29), Дуглас Перейра (49), Мангаля (50), Чоп (76), Куэльяр (79), Хави Торрес (90).
    Севилья – Леганес 1:1 (1:1, 0:0)
    Дата проведения
    11 марта, 18.15, «Рамон Санчес Писхуан»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 3 Пирес, 1:1 – 43 Йоветич.
    СевильяРико, Каррису, Рами, Лангле (Нзонзи, 46), Краневиттер, Мариано, Сарабия, Васкес (Иборра, 69), Монтойя (Вьетто, 46), Йоветич, Корреа.
    ЛеганесЯго Эррерин, Бустинса, Мантовани, Сиовас, Тито, Перес, Моран, Эль-Жар, Пирес (Инсуа, 90), Шимановски (Мачис, 63), Герреро (Лусиано, 68).
    Предупреждения:
    Сарабия (57), Пирес (60), Мантовани (67), Краневиттер (75), Перес (89).
    Малага – Алавес 1:2 (0:1, 1:1)
    Дата проведения
    11 марта, 20.30, «Ла Росаледа»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 39 Феддаль, 1:1 – 71 Хуан Карлос, 1:2 – 90 Мендес.
    МалагаКамени, Росалес, Эрнандес, Демичелис, Торрес (Хуан Карлос, 59), Кеко (Онтиверос, 46), Камачо, Родригес, Чори Кастро, Шарлес, Сандро Рамирес (Эн-Несири, 76).
    АлавесПачеко, Фемения, Лагуардиа, Феддаль, Гарсия Карнеро (Вигарай, 70), Маркос Льоренте, Ману Гарсия, Токеро (Мендес, 61), Камараса, Ибаи Гомес (Эли, 74), Дейверсон.
    Предупреждения:
    Феддаль (56), Камачо (65), Демичелис (76), Дейверсон (83).
    Удаление:
    Феддаль (72).
    Гранада – Атлетико 0:1 (0:0, 0:1)
    Дата проведения
    11 марта, 22.45, «Нуэво Лос Карменес»
    превью матча онлайн статистика
    Гол:
    0:1 – 84 Гризманн.
    ГранадаОчоа, Фулькье, Сонье (Малле, 86), Ингасон, Сильва, Литри (Куэнка, 77), Бога, Агбо, Мубарак, Перейра, Рамос (Кравец, 57).
    АтлетикоОблак, Хуанфран, Савич, Годин, Филипе Луис, Коке, Парти (Корреа, 46), Сауль, Гайтан (Хименес, 60), Гризманн, Феррейра Карраско (Врсалько, 86).
    Предупреждения:
    Сонье (24), Ингасон (48), Феррейра Карраско (57), Фулькье (68), Мубарак (72), Хуанфран (81), Годин (90).
    Удаление:
    Мубарак (90).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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