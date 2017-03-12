В 27-м туре чемпионата Испании «Реал Сосьедад» сыграет с «Атлетиком», «Атлетико» в гостях сразится с «Гранадой», «Барселона» – с «Депортиво», а «Реал» примет «Бетис».

27-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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