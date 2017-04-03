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    Массимо Каррера: «Видимо, «Спартаку» не нравится побеждать легко»

    Теги Спартак Премьер-лига Россия Оренбург Массимо Каррера

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о победе над «Оренбургом» (3:2).

    «Гол Промеса – самый ли его важный удар в сезоне? Судя по результату, да. Все-таки победный удар на последней минуте.

    Футбол – он такой. С возможного 3:0 мы перешли на 2:2. Это означает, что никогда нельзя терять концентрацию, никогда нельзя думать заранее, что победа в кармане, что все закончилось. Несмотря на все, ребята молодцы, потому что боролись за три очка до конца.

    Почему не был засчитан гол Боккетти? Не могу объяснить, я еще не видел этот эпизод. К сожалению, мысль о спокойном вечере улетучилась очень быстро. Видимо, нам не нравится побеждать легко. Привыкайте к этому.

    Когда тебе забивают два гола за две минуты, на тебя рушится весь мир в этот момент. Несмотря на это, команда продолжала играть в футбол и делать все, чтобы победить в этом матче», – сказал Каррера.

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