Главный тренер Массимо Каррера поделился мнением о победе над «Оренбургом» (3:2).

«Гол Промеса – самый ли его важный удар в сезоне? Судя по результату, да. Все-таки победный удар на последней минуте.

Футбол – он такой. С возможного 3:0 мы перешли на 2:2. Это означает, что никогда нельзя терять концентрацию, никогда нельзя думать заранее, что победа в кармане, что все закончилось. Несмотря на все, ребята молодцы, потому что боролись за три очка до конца.

Почему не был засчитан гол Боккетти? Не могу объяснить, я еще не видел этот эпизод. К сожалению, мысль о спокойном вечере улетучилась очень быстро. Видимо, нам не нравится побеждать легко. Привыкайте к этому.

Когда тебе забивают два гола за две минуты, на тебя рушится весь мир в этот момент. Несмотря на это, команда продолжала играть в футбол и делать все, чтобы победить в этом матче», – сказал Каррера.