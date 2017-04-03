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    «Манчестер Сити» планирует летом продать игроков на 100 млн фунтов

    Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия возможные трансферы Хосеп Гвардиола

    «Манчестер Сити» планирует солидную чистку состава предстоящим летом.

    Руководство «горожан» собирается выручить от продажи игроков клуба около 100 миллионов фунтов.

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гврадиола не рассчитывает на Самира Насри, Джо Харта, Элиакима Мангаля, Вилфрида Бони, Жезона Денайера. Кроме того, команду могут покинуть Венсан Компани и Фернандо. «Манчестер Сити» может рассмотреть привлекательные предложения по Нолито, Клаудио Браво и Александар Коларов.

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