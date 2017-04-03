Sports.ru разыскивает «синего слона». Может, это вы?

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Сейчас мы хотим предложить присоединиться к нашей команде специалиста на позицию Backend (PHP) developer.

Наш идеальный кандидат:

– Имеет опыт работы с высоконагруженными системами или понимает специфику их разработки.

– Уверенно знает и имеет опыт работы с php 5.6, mysql и/или postgresql.

В задачи будет входить:

– Реализация высоконагруженных статистических сервисов (предоставление статистики о спортивных мероприятиях пользователям).

– Разработка интерактивных сервисов для пользователей на основе реальной статистики.

– Написание backend(а) для нескольких сотен мобильных приложений.

– Разработка тематических спецпроектов к спортивным мероприятиям.

– Поддержка и развитие внутренних продуктов и технологий.

– Интеграция с другими компаниями и сервисами.

В работе мы используем PHP 5.6 + Zend Framework 1.12, Postgresql, MongoDB, NGINX, Linux, Git, NSQ.

В ближайших планах переход на PHP 7.0 и Zend Framework 2.

Мы готовы предложить вам:

– Индивидуальный график работы.

– Уютный офис в 8 минутах ходьбы от метро Павелецкая.

– Совместное обсуждение итогового размера компенсации.

– Вкуснейшие чай, пряники и, конечно... вафли.

Подробнее об этих и других открытых в данный момент вакансиях, требованиях к кандидатам вы можете прочитать здесь. Свои вопросы и резюме присылайте по адресу jobs@sports.ru