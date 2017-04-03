Sports.ru разыскивает «синего слона». Может, это вы?
Sports.ru / Tribuna Digital – одна из самых быстрорастущих digital-компаний рунета. Месячная аудитория наших сайтов и мобильных приложений превышает 10 миллионов человек в России, США, Европе и Латинской Америке и постоянно растет.
Сейчас мы хотим предложить присоединиться к нашей команде специалиста на позицию Backend (PHP) developer.
Наш идеальный кандидат:
– Имеет опыт работы с высоконагруженными системами или понимает специфику их разработки.
– Уверенно знает и имеет опыт работы с php 5.6, mysql и/или postgresql.
В задачи будет входить:
– Реализация высоконагруженных статистических сервисов (предоставление статистики о спортивных мероприятиях пользователям).
– Разработка интерактивных сервисов для пользователей на основе реальной статистики.
– Написание backend(а) для нескольких сотен мобильных приложений.
– Разработка тематических спецпроектов к спортивным мероприятиям.
– Поддержка и развитие внутренних продуктов и технологий.
– Интеграция с другими компаниями и сервисами.
В работе мы используем PHP 5.6 + Zend Framework 1.12, Postgresql, MongoDB, NGINX, Linux, Git, NSQ.
В ближайших планах переход на PHP 7.0 и Zend Framework 2.
Мы готовы предложить вам:
– Индивидуальный график работы.
– Уютный офис в 8 минутах ходьбы от метро Павелецкая.
– Совместное обсуждение итогового размера компенсации.
– Вкуснейшие чай, пряники и, конечно... вафли.
Подробнее об этих и других открытых в данный момент вакансиях, требованиях к кандидатам вы можете прочитать здесь. Свои вопросы и резюме присылайте по адресу jobs@sports.ru
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