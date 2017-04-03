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    Sports.ru

    Sports.ru разыскивает «синего слона». Может, это вы?

    Теги Sports.ru

    Sports.ru / Tribuna Digital – одна из самых быстрорастущих digital-компаний рунета. Месячная аудитория наших сайтов и мобильных приложений превышает 10 миллионов человек в России, США, Европе и Латинской Америке и постоянно растет.

    Сейчас мы хотим предложить присоединиться к нашей команде специалиста на позицию Backend (PHP) developer.

    Наш идеальный кандидат:

    – Имеет опыт работы с высоконагруженными системами или понимает специфику их разработки.

    – Уверенно знает и имеет опыт работы с php 5.6, mysql и/или postgresql.

    В задачи будет входить:

    – Реализация высоконагруженных статистических сервисов (предоставление статистики о спортивных мероприятиях пользователям).

    – Разработка интерактивных сервисов для пользователей на основе реальной статистики.

    – Написание backend(а) для нескольких сотен мобильных приложений.

    – Разработка тематических спецпроектов к спортивным мероприятиям.

    – Поддержка и развитие внутренних продуктов и технологий.

    – Интеграция с другими компаниями и сервисами.

    В работе мы используем PHP 5.6 + Zend Framework 1.12, Postgresql, MongoDB, NGINX, Linux, Git, NSQ.

    В ближайших планах переход на PHP 7.0 и Zend Framework 2.

    Мы готовы предложить вам:

    – Индивидуальный график работы.

    – Уютный офис в 8 минутах ходьбы от метро Павелецкая.

    – Совместное обсуждение итогового размера компенсации.

    – Вкуснейшие чай, пряники и, конечно... вафли.

    Подробнее об этих и других открытых в данный момент вакансиях, требованиях к кандидатам вы можете прочитать здесь. Свои вопросы и резюме присылайте по адресу jobs@sports.ru

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