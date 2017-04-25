Tribuna Digital открывает вакансию редактора арабоязычных приложений
Tribuna Digital (Sports.ru + Tribuna.com) – самая быстрорастущая спортивная digital-компания русскоязычного сегмента интернета.
Месячная аудитория наших мобильных приложений исчисляется уже миллионами человек и постоянно растет. Наш следующий шаг – развитие приложений о ведущих европейских клубах на арабском языке.
Если вы знаете арабский, любите европейский футбол, хотите создавать мобильные приложения о топ-клубах для пользователей по всему миру, если вам хочется развиваться каждый день – присоединяйтесь!
От вас:
– Наполнение клубных приложений арабоязычным контентом (агрегация, рерайт, редактирование).
– Высокий уровень владения арабским языком (на нем понадобится не только читать, но и писать – в том числе для тех, для кого он является родным).
– Понимание европейского футбола и интерес к нему (в целом или к отдельному клубу; во втором случае укажите его дополнительно в теме или теле письма).
– Хороший быстрый компьютер и все необходимые программы на нем.
– Готовность выполнить тестовое задание.
Для вас:
– Креативный коллектив, новые интересные задачи международного масштаба.
– Индивидуальный график.
– Возможность работать удаленно.
Письмо с приложенным резюме присылайте на ik@tribuna.com с темой «Редактор арабоязычных приложений Tribuna Digital».
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