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    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Tribuna Digital открывает вакансию редактора арабоязычных приложений

    Теги Sports.ru Tribuna.com

    Tribuna Digital (Sports.ru + Tribuna.com) – самая быстрорастущая спортивная digital-компания русскоязычного сегмента интернета.

    Месячная аудитория наших мобильных приложений исчисляется уже миллионами человек и постоянно растет. Наш следующий шаг – развитие приложений о ведущих европейских клубах на арабском языке.

    Если вы знаете арабский, любите европейский футбол, хотите создавать мобильные приложения о топ-клубах для пользователей по всему миру, если вам хочется развиваться каждый день – присоединяйтесь!

    От вас:

    – Наполнение клубных приложений арабоязычным контентом (агрегация, рерайт, редактирование).

    – Высокий уровень владения арабским языком (на нем понадобится не только читать, но и писать – в том числе для тех, для кого он является родным).

    – Понимание европейского футбола и интерес к нему (в целом или к отдельному клубу; во втором случае укажите его дополнительно в теме или теле письма).

    – Хороший быстрый компьютер и все необходимые программы на нем.

    – Готовность выполнить тестовое задание.

    Для вас:

    – Креативный коллектив, новые интересные задачи международного масштаба.

    – Индивидуальный график.

    – Возможность работать удаленно.

    Письмо с приложенным резюме присылайте на ik@tribuna.com с темой «Редактор арабоязычных приложений Tribuna Digital».

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