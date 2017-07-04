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    5 постов, как стать успешнее в классическом fantasy Sports.ru

    Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Амкар Ростов Рубин Премьер-лига Россия Динамо Москва Ахмат Урал СКА Хабаровск Анжи Sports.ru Арсенал Тула Краснодар fantasy Уфа Тосно

    Возможно, вы уже играете в fantasy на Sports.ru или впервые о нем слышите. 

    Мы уже запустили регистрацию команд нового сезона fantasy премьер-лиги России.

    Если у вас теряется мотивация в середине сезона или вообще не понимаете, в чем суть этой игры, fantasy-сообщество Sports.ru подготовило подробный мануал для большего понимания игры:

    1. Как делать замены и готовиться к старту турнира

    2. Составы, травмы, дисквалификации, как и где их искать

    3. Стратегия игры

    4. Амортизация рисков, система мотиваций, работа с фэнтези-уикендом и немного математики

    5. Советы от чемпионов

    Если остались вопросы или вы хотите играть в командные турниры, присоединяйтесь к 

    Telegram-каналу fantasy-сообщества Sports.ru

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