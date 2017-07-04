5 постов, как стать успешнее в классическом fantasy Sports.ru

Возможно, вы уже играете в fantasy на Sports.ru или впервые о нем слышите.

Мы уже запустили регистрацию команд нового сезона fantasy премьер-лиги России.

Если у вас теряется мотивация в середине сезона или вообще не понимаете, в чем суть этой игры, fantasy-сообщество Sports.ru подготовило подробный мануал для большего понимания игры:

1. Как делать замены и готовиться к старту турнира

2. Составы, травмы, дисквалификации, как и где их искать

3. Стратегия игры

4. Амортизация рисков, система мотиваций, работа с фэнтези-уикендом и немного математики

5. Советы от чемпионов

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