5 постов, как стать успешнее в классическом fantasy Sports.ru
Возможно, вы уже играете в fantasy на Sports.ru или впервые о нем слышите.
Мы уже запустили регистрацию команд нового сезона fantasy премьер-лиги России.
Если у вас теряется мотивация в середине сезона или вообще не понимаете, в чем суть этой игры, fantasy-сообщество Sports.ru подготовило подробный мануал для большего понимания игры:
1. Как делать замены и готовиться к старту турнира
2. Составы, травмы, дисквалификации, как и где их искать
4. Амортизация рисков, система мотиваций, работа с фэнтези-уикендом и немного математики
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