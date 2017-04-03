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    Мойес извинился перед журналисткой BBC за угрозу дать пощечину

    Теги Дэвид Мойес премьер-лига Англия телевидение происшествия Сандерленд Эллис Шорт BBC

    Главный тренер «Сандерленда» Дэвид Мойес принес извинения женщине-репортеру из компании BBC за то, что угрожал ей физическим насилием.

    53-летний шотландский специалист вышел из себя, когда журналистка Вики Спаркс задала вопрос о том, означает ли присутствие владельца клуба Эллиса Шорта на матче с «Бернли» (0:0), что будущее Мойеса под вопросом.

    «Это было несколько дерзко, так что следи за собой. Ты можешь получить пощечину, даже если ты женщина. Будь осторожнее в следующий раз, когда придешь», – заявил Мойес после интервью.

    Спаркс записала ответ тренера, но не подала на него жалобу. Однако работодатель Спаркс, BBC, обвинил Мойеса в запугивании репортера.

    После инцидента Мойес сам позвонил журналистке сегодня утром, принес извинения и признал, что его манера общения была абсолютно неприемлемой. И Спаркс, и BBC приняли извинения тренера.

    «Сандерленд» не станет увольнять Мойеса после этого случая.

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