Мойес извинился перед журналисткой BBC за угрозу дать пощечину

Главный тренер Дэвид Мойес принес извинения женщине-репортеру из компании BBC за то, что угрожал ей физическим насилием.

53-летний шотландский специалист вышел из себя, когда журналистка Вики Спаркс задала вопрос о том, означает ли присутствие владельца клуба Эллиса Шорта на матче с «Бернли» (0:0), что будущее Мойеса под вопросом.

«Это было несколько дерзко, так что следи за собой. Ты можешь получить пощечину, даже если ты женщина. Будь осторожнее в следующий раз, когда придешь», – заявил Мойес после интервью.

Спаркс записала ответ тренера, но не подала на него жалобу. Однако работодатель Спаркс, BBC, обвинил Мойеса в запугивании репортера.

После инцидента Мойес сам позвонил журналистке сегодня утром, принес извинения и признал, что его манера общения была абсолютно неприемлемой. И Спаркс, и BBC приняли извинения тренера.

не станет увольнять Мойеса после этого случая.