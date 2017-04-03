Главный тренер «Барселоны» прокомментировал победу команды в матче 29-го тура чемпионата Испании против «Гранады» (4:1).

«Мои игроки совершили много перелетов во время матчей сборных, часто меняли часовые пояса. Но они сыграли хорошо.

Травма Рафиньи – серьезная потеря для нас, это грустные новости.

100-й гол ? Такой цифры может достичь только такой зверь, как он», – сказал Энрике.