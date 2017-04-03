Луис Энрике: «100-й гол Неймара? Такой цифры может достичь только такой зверь, как он»
Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике прокомментировал победу команды в матче 29-го тура чемпионата Испании против «Гранады» (4:1).
«Мои игроки совершили много перелетов во время матчей сборных, часто меняли часовые пояса. Но они сыграли хорошо.
Травма Рафиньи – серьезная потеря для нас, это грустные новости.
100-й гол Неймара? Такой цифры может достичь только такой зверь, как он», – сказал Энрике.
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