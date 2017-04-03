Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Неймар: «Счастлив, что забил 100-й гол, и посвящаю его своим партнерам по команде»

    Теги Барселона примера Испания Неймар Гранада

    Нападающий «Барселоны» Неймар прокомментировал свой 100-й гол за команду, забитый в матче 29-го тура чемпионата Испании против «Гранады» (4:1).

    «Счастлив, что забил 100-й гол. Я посвящаю его своим партнерам по команде, которые всегда помогают мне. Я доволен, что мы смогли победить. Каждый игрок важен на поле», – сказал Неймар.

    Неймар стал 3-м бразильцем в истории каталонского клуба, забившим 100 голов. Ему потребовалось на это всего 177 матчей.

    Подробную статистику выступлений игрока вы можете посмотреть здесь.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться