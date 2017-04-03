Нападающий «Барселоны» Неймар прокомментировал свой 100-й гол за команду, забитый в матче 29-го тура чемпионата Испании против «Гранады» (4:1).

«Счастлив, что забил 100-й гол. Я посвящаю его своим партнерам по команде, которые всегда помогают мне. Я доволен, что мы смогли победить. Каждый игрок важен на поле», – сказал Неймар.

Неймар стал 3-м бразильцем в истории каталонского клуба, забившим 100 голов. Ему потребовалось на это всего 177 матчей.

Подробную статистику выступлений игрока вы можете посмотреть здесь.