Вратарь сборной Аргентины Андухар: «Не думаю, что Месси стоит возвращаться в сборную»

Голкипер «Эстудиантеса» и сборной Аргентины Мариано Андухар встал на защиту капитана национальной команды .

«Я на самом деле считаю, что Месси не стоит возвращаться, но ему нравится играть за сборную.

Но зачем ему возвращаться? Чтобы его вновь могли освистать? Зачем ему это? Никто не ценит его.

Все говорят: «Почему он не играет за Аргентину так, как за «Барселону»?»

Они винят его в том, что ему наплевать, хотя сами просили его вернуться в сборную. Они не ценят то, что имеют, пока не потеряют этого», — сказал Андухар.

Месси дисквалифицировали на четыре матча сборной за оскорбления в адрес линейного арбитра во время игры против Чили.