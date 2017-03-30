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    Президент AFA: «Приложим все усилия, чтобы сократить дисквалификацию Месси»

    Теги Барселона Лионель Месси примера Испания сборная Аргентины дисквалификации ФИФА Федерация футбола Аргентины квалификация ЧМ-2018 Южная Америка

    Новый президент Ассоциации футбола Аргентины (AFA) Клаудио Тапья заявил, что постарается сократить дисквалификацию форварда Лионеля Месси.

    Накануне прошло голосование, и 49-летний Тапья получил 40 из 43 голосов.

    «Месси не стоит переживать. Мы приложим все усилия, чтобы сократить его дисквалификацию. Она несправедлива», – сказал Тапья.

    Лионель Месси: «Мои слова не были направлены в адрес ассистента арбитра. Я произнес их в воздух»

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    Месси = Аргентина?

    12179 голосов
    • Да, очевидно
      66%
    • Нет!
      15%
    • Месси – просто футболист
      19%

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