Президент AFA: «Приложим все усилия, чтобы сократить дисквалификацию Месси»
Новый президент Ассоциации футбола Аргентины (AFA) Клаудио Тапья заявил, что постарается сократить дисквалификацию форварда Лионеля Месси.
Накануне прошло голосование, и 49-летний Тапья получил 40 из 43 голосов.
«Месси не стоит переживать. Мы приложим все усилия, чтобы сократить его дисквалификацию. Она несправедлива», – сказал Тапья.
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