Новый президент Ассоциации футбола Аргентины (AFA) Клаудио Тапья заявил, что постарается сократить дисквалификацию форварда .

Накануне прошло голосование, и 49-летний Тапья получил 40 из 43 голосов.

«Месси не стоит переживать. Мы приложим все усилия, чтобы сократить его дисквалификацию. Она несправедлива», – сказал Тапья.

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