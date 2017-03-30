Вице- премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко поделился мнением о Лиге наций.

« считает очень удачными проектами Лигу чемпионов и Лигу Европы, поэтому они решили пойти этим же путем и со сборными командами, создав Лигу наций.

Сейчас существует два отборочных цикла – к чемпионату Европы и чемпионату мира, а Лига наций создана для того, чтобы у сборных не было проходных товарищеских матчей, а был полноценный турнир, который также будет влиять на рейтинги сборных.

Все направлено на то, чтобы создать единый продукт, бренд и консолидировать права на это соревнование», – сказал Мутко.

УЕФА представил формат Лиги наций, Россия пока в дивизионе B с Украиной и еще десятью сборными