Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Виталий Мутко: «Лига наций создана, чтобы у сборных не было проходных товарищеских матчей»

    Теги Виталий Мутко УЕФА товарищеские матчи (сборные) Лига наций

    Вице- премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко поделился мнением о Лиге наций.

    «УЕФА считает очень удачными проектами Лигу чемпионов и Лигу Европы, поэтому они решили пойти этим же путем и со сборными командами, создав Лигу наций.

    Сейчас существует два отборочных цикла – к чемпионату Европы и чемпионату мира, а Лига наций создана для того, чтобы у сборных не было проходных товарищеских матчей, а был полноценный турнир, который также будет влиять на рейтинги сборных.

    Все направлено на то, чтобы создать единый продукт, бренд и консолидировать права на это соревнование», – сказал Мутко.

    УЕФА представил формат Лиги наций, Россия пока в дивизионе B с Украиной и еще десятью сборными

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться