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    Флорентино Перес: «Ценности «Реала» – это дух преодоления, стремление никогда не сдаваться»

    Теги Барселона Реал Мадрид Жерар Пике примера Испания Флорентино Перес

    Президент «Реала» Флорентино Перес поделился мыслями о ценностях мадридского клуба.

    На днях защитник «Барселоны» Жерар Пике заявил, что ему не нравятся принципы, которыми руководствуются сотрудники «Реала».

    «Добро пожаловать на территорию эмоций и чувств, где роль играют только спортивные ценности. Это борьба, страсть, мяч. После побед в Суперкубке Европы и чемпионате мира среди клубов, мадридисты с большими надеждами смотрят в будущее.

    Наш клуб уважают за принципы и ценности, которые формируют ДНК футболки и эмблемы «Реала». Эти ценности лежат в основе легенды, в основе мадридизма. Это дух преодоления, стремление никогда не сдаваться, скромность и уверенность в победе ради очередного триумфа», – сказал Перес.

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