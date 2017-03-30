Флорентино Перес: «Ценности «Реала» – это дух преодоления, стремление никогда не сдаваться»
Президент «Реала» Флорентино Перес поделился мыслями о ценностях мадридского клуба.
На днях защитник «Барселоны» Жерар Пике заявил, что ему не нравятся принципы, которыми руководствуются сотрудники «Реала».
«Добро пожаловать на территорию эмоций и чувств, где роль играют только спортивные ценности. Это борьба, страсть, мяч. После побед в Суперкубке Европы и чемпионате мира среди клубов, мадридисты с большими надеждами смотрят в будущее.
Наш клуб уважают за принципы и ценности, которые формируют ДНК футболки и эмблемы «Реала». Эти ценности лежат в основе легенды, в основе мадридизма. Это дух преодоления, стремление никогда не сдаваться, скромность и уверенность в победе ради очередного триумфа», – сказал Перес.
Жерар Пике: «Неприятно видеть то, что люди, выдвигающие обвинения против Месси и Неймара, сидят в VIP-ложе «Сантьяго Бернабеу»
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.