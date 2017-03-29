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    «Реал» может подать в суд на Пике

    Теги Барселона Реал Мадрид Жерар Пике примера Испания Флорентино Перес

    Юристы «Реала» изучат заявления защитника «Барселоны» Жерара Пике, по словам которого президент мадридской команды Флорентино Перес злоупотребляет своим положением в интересах клуба.

    Консультационная группа оценит, следует ли «Реалу» подать иск в ответ на обвинения Пике.

    В королевском клубе полагают, что 30-летний игрок сине-гранатовых перешел допустимую черту в своих высказываниях.

     

    Жерар Пике: «Неприятно видеть то, что люди, выдвигающие обвинения против Месси и Неймара, сидят в VIP-ложе «Сантьяго Бернабеу»

    Жерар Пике: «Мы совершили исторический камбэк с «ПСЖ», а вы обсуждаете судей. «Реал» выиграл Лигу чемпионов благодаря голу из офсайда, но все молчат»

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