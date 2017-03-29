«Реал» может подать в суд на Пике

Юристы «Реала» изучат заявления защитника «Барселоны» Жерара Пике, по словам которого президент мадридской команды Флорентино Перес злоупотребляет своим положением в интересах клуба.

Консультационная группа оценит, следует ли «Реалу» подать иск в ответ на обвинения Пике.

В королевском клубе полагают, что 30-летний игрок сине-гранатовых перешел допустимую черту в своих высказываниях.

Жерар Пике: «Неприятно видеть то, что люди, выдвигающие обвинения против Месси и Неймара, сидят в VIP-ложе «Сантьяго Бернабеу»

Жерар Пике: «Мы совершили исторический камбэк с «ПСЖ», а вы обсуждаете судей. «Реал» выиграл Лигу чемпионов благодаря голу из офсайда, но все молчат»