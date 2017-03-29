Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    МИД ФРГ: «Бойкот ЧМ-2018? Широких дебатов на эту тему я в Берлине не наблюдаю»

    Теги ЧМ-2018 политика

    Официальный представитель МИД ФРГ Мартин Шефер опроверг информацию о том, что в Германии обсуждается возможный бойкот ЧМ-2018.

    «Широких дебатов в Берлине, в германской политике на эту тему я не наблюдаю. Спорт и политику следует отделять друг от друга.

    На наш взгляд, хорошо и правильно, что внимание СМИ будет приковано не только к спортивной составляющей.  

    Мы надеемся что Россия использует возможность показать себя», – сказал Шефер.

    «Многие из ужасных стереотипов с обеих сторон будут разрушены». Другой взгляд западных медиа на ЧМ-2018

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться