МИД ФРГ: «Бойкот ЧМ-2018? Широких дебатов на эту тему я в Берлине не наблюдаю»
Официальный представитель МИД ФРГ Мартин Шефер опроверг информацию о том, что в Германии обсуждается возможный бойкот ЧМ-2018.
«Широких дебатов в Берлине, в германской политике на эту тему я не наблюдаю. Спорт и политику следует отделять друг от друга.
На наш взгляд, хорошо и правильно, что внимание СМИ будет приковано не только к спортивной составляющей.
Мы надеемся что Россия использует возможность показать себя», – сказал Шефер.
«Многие из ужасных стереотипов с обеих сторон будут разрушены». Другой взгляд западных медиа на ЧМ-2018
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