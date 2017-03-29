Официальный представитель МИД ФРГ Мартин Шефер опроверг информацию о том, что в Германии обсуждается возможный бойкот .

«Широких дебатов в Берлине, в германской политике на эту тему я не наблюдаю. Спорт и политику следует отделять друг от друга.

На наш взгляд, хорошо и правильно, что внимание СМИ будет приковано не только к спортивной составляющей.

Мы надеемся что Россия использует возможность показать себя», – сказал Шефер.

«Многие из ужасных стереотипов с обеих сторон будут разрушены». Другой взгляд западных медиа на ЧМ-2018