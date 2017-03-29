Вице-премьер РФ Виталий Мутко прокомментировал заявления немецких политиков, поднявших тему бойкота .

«Мы делаем чемпионат мира, готовим его со всей ответственностью, делаем его совместно с , это проект ФИФА. Нам беспокоиться не о чем.

Мы делаем чемпионат во многом для себя, для наследия, для будущего – мы развиваем страну, строим новые современные аэропорты, 12 новых арен.

Давайте двигаться вперед. То, что есть много политиков, которые желают что-то отнять у России, изолировать ее – это понятно, это мы знаем. Но на это не надо обращать внимания, нужно идти своим путем», – сказал Мутко.