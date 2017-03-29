Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Виталий Мутко: «На призывы бойкотировать ЧМ-2018 не надо обращать внимания. Это проект ФИФА, нам беспокоиться не о чем»

    Теги Виталий Мутко ФИФА ЧМ-2018 политика

    Вице-премьер РФ Виталий Мутко прокомментировал заявления немецких политиков, поднявших тему бойкота ЧМ-2018.

    «Мы делаем чемпионат мира, готовим его со всей ответственностью, делаем его совместно с ФИФА, это проект ФИФА. Нам беспокоиться не о чем.

    Мы делаем чемпионат во многом для себя, для наследия, для будущего – мы развиваем страну, строим новые современные аэропорты, 12 новых арен.

    Давайте двигаться вперед. То, что есть много политиков, которые желают что-то отнять у России, изолировать ее – это понятно, это мы знаем. Но на это не надо обращать внимания, нужно идти своим путем», – сказал Мутко.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться