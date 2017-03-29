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    Алексис Санчес стал главной трансферной целью «Челси»

    Теги Челси Алексис Санчес премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Антонио Конте

    «Челси» планирует летом приобрести нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса.

    28-летний форвард сборной Чили стал целью номер один для лондонского клуба после просьбы главного тренера команды Антонио Конте.

    Конте передал руководителям «Челси» список футболистов, в приобретении которых он заинтересован, где Санчес и левый защитник – приоритетные трансферы.

    Если «Арсенал» не договорится с игроком о новом контракте, то постарается хотя бы не отпустить его в другой клуб АПЛ.

    На Санчеса также претендуют «Интер», «Ювентус» и «ПСЖ». Контракт игрока с «Арсеналом» рассчитан до лета 2018 года.

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