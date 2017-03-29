Алексис Санчес стал главной трансферной целью «Челси»

«Челси» планирует летом приобрести нападающего Алексиса Санчеса.

28-летний форвард сборной Чили стал целью номер один для лондонского клуба после просьбы главного тренера команды Антонио Конте.

Конте передал руководителям список футболистов, в приобретении которых он заинтересован, где Санчес и левый защитник – приоритетные трансферы.

Если не договорится с игроком о новом контракте, то постарается хотя бы не отпустить его в другой клуб АПЛ.

На Санчеса также претендуют «Интер», «Ювентус» и «ПСЖ». Контракт игрока с «Арсеналом» рассчитан до лета 2018 года.