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    Ройс, Ляказетт и Андре Силва в шорт-листе «Арсенала» на случай ухода Санчеса

    Теги Боруссия Дортмунд Лион Алексис Санчес высшая лига Португалия Порту бундеслига Германия лига 1 Франция Арсенал возможные трансферы Марко Ройс Александр Ляказетт Андре Силва

    Скауты «Арсенала» начали работу по поиску нападающего, способного заменить Алексиса Санчеса, который летом может покинуть клуб.

    В шорт-лист лондонского клуба входят три форварда – Марко Ройс («Боруссия» Дортмунд), Александр Ляказетт («Лион»), Андре Силва («Порту»).

    Контракт Санчеса с «Арсеналом» рассчитан до лета 2018 года. Клуб предложил чилийцу новое соглашение с повышением нынешней зарплаты (130 тысяч фунтов в неделю) на 50 тысяч, но игрок не примет предложение ниже 250 тысяч.

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