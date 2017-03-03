Ройс, Ляказетт и Андре Силва в шорт-листе «Арсенала» на случай ухода Санчеса
Скауты «Арсенала» начали работу по поиску нападающего, способного заменить Алексиса Санчеса, который летом может покинуть клуб.
В шорт-лист лондонского клуба входят три форварда – Марко Ройс («Боруссия» Дортмунд), Александр Ляказетт («Лион»), Андре Силва («Порту»).
Контракт Санчеса с «Арсеналом» рассчитан до лета 2018 года. Клуб предложил чилийцу новое соглашение с повышением нынешней зарплаты (130 тысяч фунтов в неделю) на 50 тысяч, но игрок не примет предложение ниже 250 тысяч.
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