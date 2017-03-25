«Барселона» считает трансфер Канселу приоритетной задачей, Сидибе в шорт-листе
«Барселона» продолжает поиски правого защитника.
Каталонский клуб считает приоритетной задачей трансфер латераля «Валенсии» Жоау Канселу. «Барселона» постарается купить футболиста по окончании сезона.
Слухи связывали с каталонским клубом защитника «Арсенала» Эктора Бельерина. Однако трансферная стоимость этого футболиста слишком велика. «Арсенал» может запросить за него не меньше 50 миллионов евро. Помимо Канселу, в шорт-лист входит защитник «Монако» Джибриль Сидибе.
Отмечается, что «Барселона» не намерена осуществлять трансферы до того, как будет назначен новый главный тренер. Луис Энрике покинет каталонскую команду по окончании сезона.
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