«Барселона» считает трансфер Канселу приоритетной задачей, Сидибе в шорт-листе

продолжает поиски правого защитника.

Каталонский клуб считает приоритетной задачей трансфер латераля «Валенсии» . «Барселона» постарается купить футболиста по окончании сезона.

Слухи связывали с каталонским клубом защитника Эктора Бельерина. Однако трансферная стоимость этого футболиста слишком велика. «Арсенал» может запросить за него не меньше 50 миллионов евро. Помимо Канселу, в шорт-лист входит защитник Джибриль Сидибе.

Отмечается, что «Барселона» не намерена осуществлять трансферы до того, как будет назначен новый главный тренер. Луис Энрике покинет каталонскую команду по окончании сезона.