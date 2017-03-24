36% болельщиков признали Юрия Жиркова худшим игроком матча Россия – Кот-д′Ивуар. Проголосуйте и вы

Сборная России проиграла в товарищеском матче против команда Кот-д′Ивуара со счетом 0:2. Тем временем пользователи приложений Scores & Video и Sports.ru и выбирают лучшего и худшего игроков матча.

На данный момент в голосовании лидирует полузащитник «Зенита» Юрий Жирков, на втором месте расположился Александр Бухаров (32%), на третьем – Александр Головин (32%).

Согласны ли вы? Для того, чтобы поучаствовать в голосовании, перейдите на страницу матча в приложении и сделайте ваш выбор!

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