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    36% болельщиков признали Юрия Жиркова худшим игроком матча Россия – Кот-д′Ивуар. Проголосуйте и вы

    Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Премьер-лига Россия сборная России сборная Кот-д′Ивуара чемпионат мира Краснодар

    Сборная России проиграла в товарищеском матче против команда Кот-д′Ивуара со счетом 0:2. Тем временем пользователи приложений Scores & Video и Sports.ru и выбирают лучшего и худшего игроков матча.

    На данный момент в голосовании лидирует полузащитник «Зенита» Юрий Жирков, на втором месте расположился Александр Бухаров (32%), на третьем – Александр Головин (32%).

    Согласны ли вы? Для того, чтобы поучаствовать в голосовании, перейдите на страницу матча в приложении и сделайте ваш выбор!

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