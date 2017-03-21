«ПСЖ» может купить Мбаппе за 60-90 миллионов евро

интересуется форвардом «Монако» Килианом Мбаппе.

Клуб из столицы Франции уже давно следит за нападающим. Трансферная стоимость футболиста оценивается приблизительно в 60 миллионов евро.

Однако «ПСЖ» и выступают в одном чемпионате. Если команда из княжества решить расстаться с нападающим, то он, вероятно, будет продан не французскому клубу, а в другую страну. Чтобы убедить «Монако», «ПСЖ» может заплатить 80-90 миллионов евро.

В нынешнем сезоне футболист забил во французской лиге 12 мячей в 22 матчах. На счету нападающего 5 игр и 2 гола в Лиге чемпионов.